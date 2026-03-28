        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde Nilay köşeye sıkıştı

        Giriş: 28.03.2026 - 12:30
        Nilay köşeye sıkıştı

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam yayınlanan 130'uncu bölümü izleyenleri ekran başına topladı.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.88 izlenme oranı, 18.09 izlenme payı, Total grubunda ise 6.70 izlenme oranı, 17.08 izlenme payı AB’de ise 6.14 izlenme oranı, 17.65 izlenme payı aldı. Sosyal medyada her hafta gündem olan dizi 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile 4 saat TT listesinde yer aldı.

        Suların durulmadığı bölümde; iflas eden Emir’in bu durumu ailesinden saklaması, Çimen’i büyük bir çıkmaza soktu. İkilinin kaldıkları pansiyona düzenlenen polis baskını sonucu Çimen’in suçsuz yere gözaltına alınması Kıvılcım ve Salkım’ı karşı karşıya getirdi. Kıvılcım’ın, Salkım’a attığı tokat izleyenleri şoke ederken Nilay ile evlenmeyi kafasına koyan Yağız’ın kurduğu karanlık tuzakla, şantaj yapması geceye damga vurdu.

        130'UNCU BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Tuncay, Ünallar’ı çiftlik evine davet etti. Birbirlerine kavuşan Başak ve Fatih, çiftliğin atmosferinde romantik anlar yaşarken gezinin eğlenceli anları ise Abdullah ve Salkım cephesinde yaşandı. İkilinin çiftlik turunda yaşadığı olaylar izleyenleri kahkahaya boğdu. Asil ve Nursema arasında iplerin gerildiği bölümde Asil, stüdyo harcamalarını bahane ederek Nursema’yı uyardı. Nursema’yı kıskanan Asil’in İlhami’yi de işten çıkarması bardağı taşıran son damla oldu. Nursema ve Asil’in hesaplaşmasına İlhami’nin şahit olmasının ise evliliklerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

        İlhami Nursema’dan hesap sordu;

        Emir’in iflasını annesinden saklaması olayların seyrini değiştirdi. Yaşadıkları evi kaybeden, alacaklılarından kaçan Emir, Çimen’le birlikte izbe bir pansiyona yerleşti. Pansiyona düzenlenen polis baskınında Çimen gözaltına alındı. Suçsuz olan Çimen’in salınmasıyla bu durumu fırsat bilen Salkım gelinine hakaret etti. Salkım’a tokat atan Kıvılcım kızının uğradığı haksızlığa kayıtsız kalamadı. Yaşanan gerilime rağmen Emir’in gerçekleri anlatmamasını Çimen affetmedi ve Emir’i terk etti.

        Kıvılcım, Salkım’a tokat attı;

        Maddi sıkıntılarından kurtulmanın yolunu Nilay ile evlenmekte bulan Yağız, beklediği karşılığı alamayınca kötü yollara başvurdu. Nilay’ın çayına ilaç katarak onu savunmasız bırakan Yağız, hazırladığı sahte fotoğraflarla köşeye sıkıştırdı. Hayatının şokunu yaşayan Nilay, Yağız’ın şantajıyla sarsıldı. Bölümün final sahnesinde Yağız, elindeki sahte fotoğraflar karşılığında Nilay’ın ailesine kendisiyle evleneceğini söylemesini istedi. Gözyaşlarına boğulan Nilay’ın alacağı karar şimdiden merak konusu oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “DEFOL EVİMDEN”

        Yayınlanan tanıtımda, İlhami Nursema’yı zorla stüdyodan çıkarırken Emir, Salkım’a Fatih yüzünden iflas ettiğini söylüyor. Ayrılığı kabul etmeyen Emir, Çimen’i almaya gittiğinde karşısında Kıvılcım ve Ömer’i buluyor. Tanıtımın finalinde ise Yağız’ın şantaj yaptığı sahte fotoğrafları gören Abdullah’ın Nilay’ı evden kovması yeni bölüme dair merakı yükseltiyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 131'inci Bölüm Tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' cuma saat 20.00’de yeni bölümüyle SHOW TV’de!

