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Kızılcık Şerbeti’nin 18. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin 18. bölüm fragmanı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Ömer’in evlilik teklifini ailesine açıklayan Kıvılcım’ın sevinci ekrana gelirken Nursema’nın düğün günü de izleyenleri şoke etti. Umut’a veda eden Nursema’nın evlendiği gün İbrahim tarafından şiddete uğradığı sahne büyük merak uyandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ayrı düşen Nursema ve Umut büyük bir hüzün yaşadı. Yaşananları kabullenemeyen Doğa, teyzesi Alev ile birlikte Nursema ve Umut’u kavuşturmak istedi. İbrahim’i araştıran Alev ve Doğa; Çimen ve Metehan’ın da yardımıyla yeni bir plan yaptı ve İbrahim’in yaşantısını yakın takibe alarak bu evlilikten caymasını istediler. Nefes kesen bölümde Kıvılcım ile Ömer’in, Alev ve Can’la çıktığı akşam yemeğine Kayhan’ın baskın yapması Ömer ve Kayhan’ı karşı karşıya getirdi. Bölümde ayrıca Nilay’ın hamile olduğunu öğrenmesi Ünal ailesini sevince boğdu. Bebek sevinci yaşayan Nilay’ın aldığı kararla kapanması da herkesi şaşırttı. Bölümün final sahnesinde ise Doğa’nın, İbrahim’in Nursema’dan boşanması için yaptıklarını öğrenen Abdullah, Alev’i ziyaret etti. Alev’in konuşma sırasında Nursema ve Umut’u kastederek “Seven insanlar kavuşamıyor” sözleri üzerine Abdullah’ın “Bizden mi bahsediyorsunuz?” cevabı izleyenleri adeta şoke etti.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 18. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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