Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesinin maç saati basketbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte THY EuroLeague Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçının yayıncı kuruluşu...
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de son maçında Alba Berlin’i 90-73 yenerek 19. maçında 12. galibiyetini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe BekoEuroLeague’de 4'üncü sırada yer alırken, rakibi Kızılyıldız ise bir basamak gerisinde 5'inci sırada buluyor. Peki, "Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?
Belgrad Arena’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE BEKO THY AVRUPA LİGİ İSTATİSTİKLERİ
THY Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
Organizasyonda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Kızılyıldız ise 5. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'e mağlup olan Sırbistan temsilcisi, sonrasında Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Fenerbahçe Beko, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a ilk karşılaşmada 76-57 mağlup olmuştu.
Geçmiş karşılaşmalar:
2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 76-85 Kızılyıldız
2023-24 - Normal sezon - Kızılyıldız 87-56 Fenerbahçe Beko
2022-23 - Normal sezon - Kızılyıldız 91-89 Fenerbahçe Beko
2022-23 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 93-79 Kızılyıldız
2021-22 - Normal sezon - Kızılyıldız 74-69 Fenerbahçe Beko
2021-22 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız
2020-21 - Normal sezon - Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe Beko
2020-21 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 77-63 Kızılyıldız
2019-20 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 66 - 63 Kızılyıldız
2019-20 - Normal sezon - Kızılyıldız 68 - 56 Fenerbahçe Beko
2017-18 - Normal sezon - Kızılyıldız 63 - 80 Fenerbahçe Doğuş
2017-18 - Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 82 - 56 Kızılyıldız
2016-17 - Normal sezon - Kızılyıldız 75 - 73 Fenerbahçe
2016-17 - Normal sezon – Fenerbahçe 87 - 72 Kızılyıldız
2015-16 - Top 16 - Fenerbahçe 72 - 65 Kızılyıldız
2015-16 - Top 16 - Kızılyıldız 65 - 88 Fenerbahçe
2015-16 - Normal sezon - Fenerbahçe 79 - 61 Kızılyıldız
2015-16 - Normal sezon - Kızılyıldız 60 - 74 Fenerbahçe