Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de son maçında Alba Berlin’i 90-73 yenerek 19. maçında 12. galibiyetini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe BekoEuroLeague’de 4'üncü sırada yer alırken, rakibi Kızılyıldız ise bir basamak gerisinde 5'inci sırada buluyor. Peki, "Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...