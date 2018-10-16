Kızım dizisi, 5. yeni bölümü ile Cuma akşamı TV 8'de izleyicileriyle buluşacak. TV 8'de yayınlanacak olan Kızım dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

KIZIM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in heyecanla beklenen dizisi 'Kızım', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Demir, Uğur'un başına açtığı büyük beladan kurtulmak için büyük riskler alacağı bir tercih yapar. Seçtiği yolun, Öykü ile olan ilişkisini nasıl etkileyeceğini ve vicdanını ne kadar rahatsız edeceğini düşünecek kadar vakti olmamıştır.

Cemal intikam planına Öykü'yü dahil etmekte gecikmemiş ve Öykü'nün karşısına çıkmıştır. Öykü ve Cemal karşılaşması beklenmedik sonuçlar doğuracakken, Demir bu hamleden haberdar olacak mıdır? Demir, Öykü'nün teyzesine ulaşmak için başını derde sokacak seçimler yapar ve gizemli teyzenin karşına çıkar.

Tüm bunlar olurken, Demir'in yaptığı hatalar Öykü'yü sonsuza kadar kaybetmesine yol açacak sonuçları karşısına çıkarmıştır ve Demir hazırlıksızdır.

KIZIM OYUNCULARI

Demir Göktürk / Buğra Gülsoy

Candan Hoşgör / Leyla Lydia Tuğutlu

Öykü Tekin / Beren Gökyıldız

Cemal Eröz / Serhat Teoman

Uğur Adıgüzel / Tugay Mercan

Sevgi Günay / Sinem Ünsal

Müfide Adıgüzel / Suna Selen

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