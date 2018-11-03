Kızım 7. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Son bölümün ardından Kızım izleyicilerinin gözü yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi. Yeni bölümle ilgili fikir sahibi olmak isteyenler, Kızım 8. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki; Kızım 7. bölümde neler yaşandı? Gülperi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

KIZIM 8. BÖLÜM ÖZETİ

Yıllar sonra beklenmedik şekilde karşılaşan Demir ve Asu için bu karşılaşmanın etkisi şok edici olur. Demir, Asu'nun arkasından gidip yüzleşecek midir? Öykü'nün sırrını öğrenen İlayda, okulda Öykü'nün yaşamını daha da zor hale getirirken, Doktor İhsan'ın Demir'e ulaşması an meselesidir. Öykü'nün tek başına yüklendiği bu sır nihayet açığa çıkacak mıdır?

Öte yandan gözler, Kzıım 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hemen belirtelim ki, Kızım 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIZIM HİKAYESİ VE OYUNCULARI

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

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