Kızım dizisi Cuma günü 8. yeni bölümü ile TV 8'de ekrana gelecek. Öykü'nün en büyük korkusu Demir'in onun hastalığını öğrenmesidir, Öykü doktorla tekrar son bir kez görüşme yaparak bu sırrı saklı tutmasını ister. Babasının hastalığını öğrenmesinden ve kendisini terk etmesinden çok korkan Öykü, çareyi kaçmakta bulur. Okuluna Öykü'yü almaya giden Demir onu bulamayınca çılgına döner. İşte, Kızım dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

KIZIM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

8. Bölüm 1. fragman :

8. Bölüm 2. fragman :

Öykü kaçıyor! Peki, Demir Öykü'yü yakalayacak mı?

KIZIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıllar sonra beklenmedik şekilde karşılaşan Demir ve Asu için bu karşılaşmanın etkisi şok edici olur. Demir, Asu'nun arkasından gidip yüzleşecek midir?

Öykü'nün sırrını öğrenen İlayda, okulda Öykü'nün yaşamını daha da zor hale getirirken, Doktor İhsan'ın Demir'e ulaşması an meselesidir.

Öykü'nün tek başına yüklendiği bu sır nihayet açığa çıkacak mıdır?

Kadın dizisi 8. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da TV 8 ekranlarına gelecek.

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