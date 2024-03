"KIZIM GÖBEĞİ AÇIK TİŞÖRT GİYMEK İSTİYOR"

'50 First Dates', 'The Stand-In' ve 'The World's Best' gibi yapımların yıldızı Drew Barrymore, 2012'de Will Kopelman ile evlenmiş ve 2016'da boşananmışlardı.

Bu evlilikten iki cocuğu olan Barrymore, kızı Olive Barrymore Kopelman'ın giymesine izin verdiği kıyafetlere ilgili Christina Aguilera ile yaptığı sohbette, 'Playboy' dergisiyle olan geçmişi, kızı tarafından kullanıldığını itiraf etti. Aguilera'ya; "Kızım göbeği açık tişört giymek istiyor" diyen Drew Barrymore, "Ben 'Hayır' diyorum, o da 'Sen Playboy'un kapağındaydın' diyor.

Christina Aguilera'nın olaya yanıtı ise; "Yine de bunu söylemesine bayıldım" şeklinde oldu. "Bunun olacağını, kasık kısmı açık pantolon giydiğim gün biliyordum" diye devam eden ünlü oyuncu; "Bir gün ben de böyle diyeceğimi biliyorum. Çünkü benim kızım da göbeği açık tişört giymek istiyor. Ve ben sadece, 'Bunu aşağı çekebilir miyiz?' diyeceğimi düşünüyorum. Kendimi bunu yaparken görebiliyorum" diye ekledi.