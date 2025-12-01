Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını yere fırlatan babaya kelepçe! | Son dakika haberleri

        Kızını yere fırlatan babaya kelepçe!

        Adana'da 8 yaşındaki kızını önce bir araca çarpan, ardından de yere fırlatan baba gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen baba tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 17:36 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:43
        Kızını yere fırlatan babaya kelepçe!
        Adana'da 8 yaşındaki kızını yanından uzaklaştı diye feci şekilde darp eden baba tutuklandı.

        İHA'nın haberine göre olay 28 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde gece meydana geldi.

        Olayda yabancı uyruklu baba Abdurrahman B. (33) yanında eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ara sokağa girdikten sonra, 8 yaşındaki kızı M.B. yanından uzaklaşınca onu tutup önce kafasını arabanın arkasına vurmuş daha sonrada yere fırlatmıştı. Ardından baba hiç bir şey olmamış gibi çocuğun elinden tutup gitmişti. Bu anlar ise saniye saniye güvenli kamerası tarafından kaydedilmişti.

        İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

        Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçip babayı merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan baba alınan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        İfadesinde kızı yanından uzaklaştığı için sinirlenip darp ettiğini söyleyen baba çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
