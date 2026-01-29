Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.811,38 %3,01
        DOLAR 43,4251 %0,04
        EURO 51,9800 %0,12
        GRAM ALTIN 7.737,32 %3,12
        FAİZ 34,35 %0,64
        GÜMÜŞ GRAM 166,89 %2,72
        BITCOIN 87.818,00 %-1,64
        GBP/TRY 59,9538 %-0,01
        EUR/USD 1,1946 %-0,07
        BRENT 69,91 %2,21
        ÇEYREK ALTIN 12.650,52 %3,12
        Haberler Ekonomi Para KKM 3.1 milyar liraya düştü - Para Haberleri

        KKM 3.1 milyar liraya düştü

         Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 618 milyon lira azalarak 3 milyar 146 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKM 3.1 milyar liraya düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 23 Ocak haftasında yaklaşık 131 milyar 154 milyon lira artarak 23 trilyon 74 milyar 773 milyon liradan 23 trilyon 205 milyar 927 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 438 milyar 675 milyon lira artarak 27 trilyon 904 milyar 105 milyon liraya çıktı.

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 28 milyar 285 milyon lira artarak 2 trilyon 945 milyar 636 milyon liraya çıktı.

        Söz konusu tutarın 687 milyar 704 milyon lirası konut, 49 milyar 135 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 208 milyar 797 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        REKLAM

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 12 milyar 759 milyon lira artarak 3 trilyon 514 milyar 693 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artarak 2 trilyon 747 milyar 871 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 35 milyar 98 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 712 milyar 773 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 ocak itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 305 milyon lira artışla 616 milyar 75 milyon liraya çıktı.

        Takipteki alacakların 447 milyar 801 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 191 milyar 803 milyon lira artarak 5 trilyon 224 milyar 494 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 1 milyar 618 milyon lira azalarak 3 milyar 146 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret