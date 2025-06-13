Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.109,92 %-4,31
        DOLAR 39,4350 %0,21
        EURO 45,4488 %-0,51
        GRAM ALTIN 4.337,70 %1,25
        FAİZ 43,58 %1,25
        GÜMÜŞ GRAM 46,06 %-0,31
        BITCOIN 105.066,00 %-0,89
        GBP/TRY 53,4141 %-0,55
        EUR/USD 1,1513 %-0,61
        BRENT 74,21 %6,99
        ÇEYREK ALTIN 7.092,13 %1,25
        Haberler Ekonomi Para KKM bakiyelerindeki düşüş sürüyor - Para Haberleri

        KKM bakiyelerindeki düşüş sürüyor

        Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 4 milyar 710 milyon lira azalarak 571 milyar 516 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKM bakiyelerindeki düşüş sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Haziran haftasında 16 milyar 687 milyon lira artarak 18 trilyon 898 milyar 506 milyon liradan 18 trilyon 915 milyar 194 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 92 milyar 321 milyon lira azalarak 22 trilyon 3 milyar 276 milyon liraya düştü.

        TÜKETİCİ KREDİLERİ, 2 TRİLYON 301 MİLYAR LİRA OLDU

        Tüketici kredilerinin tutarı, 5 Haziran itibarıyla 12 milyar 679 milyon lira azalarak 2 trilyon 300 milyar 60 milyon liraya düştü.

        Bu tutarın 577 milyar 548 milyon lirası konut, 60 milyar 741 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 661 milyar 770 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        REKLAM

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 416 milyon lira artarak 2 trilyon 740 milyar 394 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,2 artarak 2 trilyon 185 milyar 950 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 737 milyar 387 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 448 milyar 562 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 982 milyon lira artışla 412 milyar 358 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 305 milyar 67 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyon lira azalarak 3 trilyon 897 milyar 146 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 4 milyar 710 milyon lira azalarak 571 milyar 516 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,6'sı oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü