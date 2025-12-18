KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 12 Aralık haftasında yaklaşık 268 milyar 808 milyon lira artarak 22 trilyon 188 milyar 974 milyon liradan, 22 trilyon 457 milyar 783 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 806 milyar 981 milyon lira artarak 26 trilyon 480 milyar 309 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 41 milyar 578 milyon lira artarak, 2 trilyon 830 milyar 90 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 666 milyar 615 milyon lirası konut, 50 milyar 363 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 113 milyar 112 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 50 milyar 316 milyon lira artarak 3 trilyon 371 milyar 292 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,9 artarak 2 trilyon 673 milyar 619 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 976 milyar 11 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 697 milyar 608 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 830 milyon lira artışla 569 milyar 6 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 421 milyar 196 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.