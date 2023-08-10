KKM'de rekor yükseliş Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam para 4 Ağustos haftasında 149 milyar 903 milyon lira arttı. Bu, haftalık olarak KKM'deki en hızlı yükseliş oldu. KKM toplamı da 3 trilyon 282 milyar lirayı bularak yeni zirvesine ulaştı

BDDK 4 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 282 milyar 371 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

4 Ağustos haftasında KKM hesaplarında 149 milyar 903 milyon liralık artış yaşandı. Bu, miktar bazında KKM'de yaşanan en hızlı artış olarak kayıtlara geçti.

Tarih KKM (milyon TL) Haftalık artış (%) Haftalık artış (milyon TL) 4.08.2023 3.282.371,04 4,8 149.903,06 28.07.2023 3.132.468,01 1,9 58.563,00 21.07.2023 3.073.905,01 3,8 111.629,93 14.07.2023 2.962.275,08 4,1 115.599,85 7.07.2023 2.846.675,23 3,9 107.281,14 27.06.2023 2.739.394,09 0,7 19.785,61 23.06.2023 2.719.608,48 3,5 91.295,49 16.06.2023 2.628.312,99 2 52.309,73 9.06.2023 2.576.003,26 1,7 42.396,24 2.06.2023 2.533.607,02 1,4 34.879,90 26.05.2023 2.498.727,12 4,2 100.558,12 18.05.2023 2.398.169,00 2,2 51.413,19 12.05.2023 2.346.755,81 6,5 143.630,96 5.05.2023 2.203.124,85 4 85.534,24 28.04.2023 2.117.590,61 7 137.797,73 20.04.2023 1.979.792,88 4,7 89.208,51 14.04.2023 1.890.584,37 6,4 113.753,90 7.04.2023 1.776.830,47 4,5 75.767,28 31.03.2023 1.701.063,19 1,7 28.229,98 24.03.2023 1.672.833,21 2 33.071,32 17.03.2023 1.639.761,89 2,3 36.343,89 10.03.2023 1.603.418,00 1,7 26.227,24 3.03.2023 1.577.190,76 1,6 25.365,53 24.02.2023 1.551.825,23 3,5 51.973,03 17.02.2023 1.499.852,20 1,1 16.433,22 10.02.2023 1.483.418,98 1,9 27.682,69 3.02.2023 1.455.736,29 3,5 48.892,08 27.01.2023 1.406.844,21 1,5 21.198,68 20.01.2023 1.385.645,53 0,9 12.230,77 13.01.2023 1.373.414,76 0,2 3.405,67 6.01.2023 1.370.009,09 -3,2 -45.293,48

Son verilerle beraber 30 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş yaşandı. Söz konusu 30 haftada hesaplarda 1 trilyon 912 milyar 361 milyon liralık artış yaşandı.

ZORUNLU KARŞILIK GETİRİLDİ

KKM'ye yönelik son olarak en önemli karar 21 Temmuz'da alındı. Söz konusu tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirtilen seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Bu şekilde Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk Lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlamayı hedefledi. Bu kapsamda, vadeli Türk Lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edildi.