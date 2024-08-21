KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "kader birliği" vurgusu

Bartın'daki bir otelde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı "Kıbrıs Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Programı"nda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü 20 Temmuz'da coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle KKTC'yi ziyaret ettiğini, "Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olmaya devam edeceği" mesajını verdiğini kaydetti.

1071 Malazgirt Savaşı, 1453 İstanbul'un fethi ve 1571 Kıbrıs'ın fethinin kader birliğini oluşturan üç önemli tarih olduğunu belirten Tatar, "Ana vatan, yavru vatan, mavi vatan birlikte güçlü adımlarla geleceğe yürümeyin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin müdahalesiyle bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğuna işaret eden Tatar, gelinen noktada Doğu Akdeniz'de yaşanan jeostratejik ve jeopolitik gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da önem kazandığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte elbette Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin milli birliği, ulusal çıkar ve menfaatleri için hem mavi vatanda hem gökyüzünde fevkalade önemli bir noktaya geldi." dedi.

"ARAMIZDAKİ BAĞLARIN DAHA DA GÜÇLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

KKTC'nin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ve oradaki gençliğin örf, adet, gelenekler ve milli değerlerle geleceğe yürüyebilmeleri için Türkiye ile münasebetlerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, "Çağın nimetlerine göre iletişim çağında aramızdaki bağların daha da güçlendiğini görüyoruz. Bundan 50 yıl önce 'Bartın nerede, Kıbrıs nerede?' dersiniz ama şimdi muhabbet ve iletişim öyle bir noktaya gelmiştir ki biz her yerde, her noktada beraberiz, birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenmektedir." diye konuştu.

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Tatar, gazilere teşekkür ederek, "1963, 1964, 1967'lerde Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a müdahale için yola çıktığında hep durdurulmuştu, o hareketler engellenmişti. Amerika ve diğer ülkeler, Kıbrıs'ı işte bir bakıma Batı dünyasının bir parçası ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak, hayallerini gerçekleştirmek için her türlü soykırım hareketinde Türkiye kendi vatandaşlarını korumak için 'Ben müdahalemi yapacağım.' dediğinde 'Bekleyiniz, gereği yok.' dediler çünkü onlar gereğini yapmaya çalışıyorlardı. Neydi o? Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Ama işte 20 Temmuz 1974 sabahı hayalleri artık suya düştü çünkü Mehmetçik mücahitlerle birlikte Kıbrıs'ta destan yazmaktaydı. O destanı siz yazdınız." ifadelerini kullandı.