KKTC'den yapılan alışverişlerde vergi ne kadar oldu? Kıbrıs'tan gelen eşyalar için kargo limiti nedir?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen eşyalar için tek ve maktu vergi alınacak. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; KKTC'den yapılan alışverişler AB'ye uygulanan aynı vergi ve limit oranlarına tabi olacak. Peki, KKTC'den yapılan alışverişlerde vergi ne kadar oldu? İşte, detaylar...
Bugün Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen eşyalara uygulanan vergi oranında değişikliğe gidildi. Buna göre; Kıbrıs'tan gelen eşyalara Avrupa Birliği'nden yapılan alışverişler kadar vergi uygulanacak. İşte, detaylar...
KKTC'DEN GELEN EŞYALARDAN NE KADAR VERGİ ALINACAK?
KKTC'den gelen eşyadan, AB'ye uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. Düzenleme bugün Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
VERGİYE TABİ TUTULAN YURT DIŞI SİPARİŞLERİNDE YENİ LİMİT 30 EURO
Daha önce 150 euro olarak baz alınan yurt dışı kargo limiti 30 euro olarak güncellendi. Yani, yurt dışı ticaret sitelerinden 30 euro değerinde alışveriş yapanlar vergiye tabi olacak.
AVRUPA VE DİĞER ÜLKELERDEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE VERGİ ARTTI
Ticaret Bakanlığı'nın diğer bir düzenlemesi de vergi artırımı oldu. Buna göre; Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşyalar için alınan vergi yüzde 20'den 30'a; diğer ülkelerden gelenler için yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarıldı.