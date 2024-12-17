KKTC'den yapılan alışverişlerde vergi ne kadar oldu? Kıbrıs'tan gelen eşyalar için kargo limiti nedir?

AVRUPA VE DİĞER ÜLKELERDEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE VERGİ ARTTI

Ticaret Bakanlığı'nın diğer bir düzenlemesi de vergi artırımı oldu. Buna göre; Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşyalar için alınan vergi yüzde 20'den 30'a; diğer ülkelerden gelenler için yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarıldı.