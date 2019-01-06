KKTC’nin Akıncılar köyü bölgesinde battaniyeye ve poşete sarılı halde bir kadının cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemelerde kadına ait cansız bedenin çürümüş olduğu tespit edilirken, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin uzun süre önce öldürüldüğü açıklandı. Polis Basın Subaylığınca yapılan açıklamada, cansız bedenin bir kadına ait olduğu kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “6.1.2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Ercan - Gaziler Anayolunun birinci kilometresinde, yoldan yaklaşık 30 metre içeride battaniye ve poşete sarılı, çürümüş vaziyette, bir kadına ait cansız beden bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

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