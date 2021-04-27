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Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hayata geçirilen Karantina Takip Sistemi, Güvende Kal uygulaması ve havalimanına gelen yolculara takılan bileklikler ile devreye alındı. Sistemle, kişilerin anlık konum takibi yapılarak 7/24 evlerinde veya konaklayacakları tesislerde ‘güvende’ olmaları kedefleniyor.

Ülke çapında kapalı turizmi canlandırmayı da hedefleyen proje, İTÜ ARI Teknokent firması Borda Teknoloji tarafından geliştirilen elektronik bileklikler ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in cep telefonu uygulaması “Güvende Kal” ile gerçekleşiyor.

Operasyon uçtan uca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Karantina Takip Merkezi tarafından, saha operasyonu ve çağrı merkezi ekipleri tarafından yönetiliyor.

Sistemle ilgili bilgi veren Borda Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Akın Altunbaş, “10 yılı aşkın süredir Türkiye ve yurt dışındaki hastanelerde binlerce bebeğin güvende kalmasını sağlayan bilekliklerimizin KKTC’de Covid-19 bulaş riskini minimize ederek ülke ekonomisine bulunacağı katkıdan dolayı gurur duymaktayız” dedi.

HAVAALANINDA TAKILIYOR

Karantina Takip Sistemi kapsamında yolcular, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan aldıkları iznin ardından havaalanına gelmeden önce App ve Google Play Store’dan cep telefonlarına Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Güvende Kal” uygulamasını indirip gerekli bilgileri giriyor. Havaalanına indiklerinde ise yetkili kişiler tarafından QR kod ile eşleştirilen, çıkarılması durumunda sinyal üreten ve son 5 yıldır şehir hastanelerinde yaygın olarak kullanılan Borda Teknoloji’nin elektronik bileklikleri karantinaya girecek kişilere takılıyor.

BAĞLANTI KESİLİRSE VEYA BİLEKLİK ÇIKARTILIRSA UYARI VERİYOR

Belirtilen süre içerisinde kişilerin karantinayı geçirecekleri yere gidip, Güvende Kal uygulamasından konumlarını işaretlemeleri bekleniyor. Yolcular konaklama alanlarına gidene kadar telefon sinyalleri Kuzey Kıbrıs Turkcell’in saha operasyonu ekibi tarafından kontrol edilerek karantina alanına ulaştıklarından emin olunuyor.

Konum işaretlenmesiyle birlikte ise bileklikler ve “Güvende Kal” uygulaması aracılığıyla kişinin anlık konum takibi 7/24 otomatik olarak yapılıyor. Karantina alanının dışına çıkılması, telefon ile bilekliğin bağlantısının kesilmesi ve bilekliğin çıkarılması gibi ihlal durumlarında Karantina Takip Merkezine sinyaller iletiliyor.

‘SADECE TELEFON YETERLİ OLMUYOR’

Borda Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Akın Altunbaş elektronik bileklik kullanımına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Günlük hayatı ve konforu etkilemeyecek şekilde tasarlanmış bileklikler hafif olmalarının yanı sıra anti-bakteriyel özellikte ve uzun pil ömrüne sahip. Yurt dışında, karantina takibinin yalnızca cep telefonları ile yapıldığı uygulamalar oldu. Bu tip modeller, kişinin telefonunu karantina alanında bırakarak dışarı çıkması gibi durumlarda yetersiz kalıyor. Güvende Kal uygulaması gibi bileklikler ile cep telefonu birlikte çalıştığı durumlarda ise kişiler karantina alanlarının dışına çıktığında, cep telefonu ile bağlantıları koptuğunda ve bilekliklerini çıkarmaya teşebbüs ettiklerinde operasyon merkezine otomatik bildirimler iletiliyor.”

Operasyonu yöneten Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise şunları söyledi:

“Biz Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu proje ile ilgili uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Uygulama kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilirken, sistemin en önemli parçalarından birisi de Borda tarafından geliştirilmiş olan elektronik bileklikler. Amacımız hem sağlık, hem de ekonomik açıdan memleketimize faydalı olmak. Umudumuz bu projenin dünyaya da örnek olması.”