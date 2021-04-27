Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiKKTC’de elektronik bileklikler ile Karantina Takip Sistemi devreye girdi - Haberler
ABONE OL

KKTC’de elektronik bileklikler ile Karantina Takip Sistemi devreye girdi

KKTC’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirilen Karantina Takip Sistemi’nde 7/24 konum takibi için elektronik bileklikler devreye alındı. QR kod ile eşleştirilen, çıkarılması durumunda sinyal üreten elektronik bileklikler, havalimanına gelen yolculara takılıyor.

KKTC’de elektronik bileklikler ile Karantina Takip Sistemi devreye girdi - Haberler
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hayata geçirilen Karantina Takip Sistemi, Güvende Kal uygulaması ve havalimanına gelen yolculara takılan bileklikler ile devreye alındı. Sistemle, kişilerin anlık konum takibi yapılarak 7/24 evlerinde veya konaklayacakları tesislerde ‘güvende’ olmaları kedefleniyor.

Ülke çapında kapalı turizmi canlandırmayı da hedefleyen proje, İTÜ ARI Teknokent firması Borda Teknoloji tarafından geliştirilen elektronik bileklikler ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in cep telefonu uygulaması “Güvende Kal” ile gerçekleşiyor.

Operasyon uçtan uca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Karantina Takip Merkezi tarafından, saha operasyonu ve çağrı merkezi ekipleri tarafından yönetiliyor.

Sistemle ilgili bilgi veren Borda Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Akın Altunbaş, “10 yılı aşkın süredir Türkiye ve yurt dışındaki hastanelerde binlerce bebeğin güvende kalmasını sağlayan bilekliklerimizin KKTC’de Covid-19 bulaş riskini minimize ederek ülke ekonomisine bulunacağı katkıdan dolayı gurur duymaktayız” dedi.

HAVAALANINDA TAKILIYOR

Karantina Takip Sistemi kapsamında yolcular, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan aldıkları iznin ardından havaalanına gelmeden önce App ve Google Play Store’dan cep telefonlarına Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Güvende Kal” uygulamasını indirip gerekli bilgileri giriyor. Havaalanına indiklerinde ise yetkili kişiler tarafından QR kod ile eşleştirilen, çıkarılması durumunda sinyal üreten ve son 5 yıldır şehir hastanelerinde yaygın olarak kullanılan Borda Teknoloji’nin elektronik bileklikleri karantinaya girecek kişilere takılıyor.

BAĞLANTI KESİLİRSE VEYA BİLEKLİK ÇIKARTILIRSA UYARI VERİYOR

Belirtilen süre içerisinde kişilerin karantinayı geçirecekleri yere gidip, Güvende Kal uygulamasından konumlarını işaretlemeleri bekleniyor. Yolcular konaklama alanlarına gidene kadar telefon sinyalleri Kuzey Kıbrıs Turkcell’in saha operasyonu ekibi tarafından kontrol edilerek karantina alanına ulaştıklarından emin olunuyor.

Konum işaretlenmesiyle birlikte ise bileklikler ve “Güvende Kal” uygulaması aracılığıyla kişinin anlık konum takibi 7/24 otomatik olarak yapılıyor. Karantina alanının dışına çıkılması, telefon ile bilekliğin bağlantısının kesilmesi ve bilekliğin çıkarılması gibi ihlal durumlarında Karantina Takip Merkezine sinyaller iletiliyor.

‘SADECE TELEFON YETERLİ OLMUYOR’

Borda Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Akın Altunbaş elektronik bileklik kullanımına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Günlük hayatı ve konforu etkilemeyecek şekilde tasarlanmış bileklikler hafif olmalarının yanı sıra anti-bakteriyel özellikte ve uzun pil ömrüne sahip. Yurt dışında, karantina takibinin yalnızca cep telefonları ile yapıldığı uygulamalar oldu. Bu tip modeller, kişinin telefonunu karantina alanında bırakarak dışarı çıkması gibi durumlarda yetersiz kalıyor. Güvende Kal uygulaması gibi bileklikler ile cep telefonu birlikte çalıştığı durumlarda ise kişiler karantina alanlarının dışına çıktığında, cep telefonu ile bağlantıları koptuğunda ve bilekliklerini çıkarmaya teşebbüs ettiklerinde operasyon merkezine otomatik bildirimler iletiliyor.”

Operasyonu yöneten Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise şunları söyledi:

“Biz Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu proje ile ilgili uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Uygulama kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilirken, sistemin en önemli parçalarından birisi de Borda tarafından geliştirilmiş olan elektronik bileklikler. Amacımız hem sağlık, hem de ekonomik açıdan memleketimize faydalı olmak. Umudumuz bu projenin dünyaya da örnek olması.”

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yerli sosyal medya uygulamsı Mirket yayında - Haberler
TEKNOLOJİMirket ile gündemin nabzını tutacaklar
Huawei Band 6 fiyatı ne kadar? Huawei Band 6 özellikleri neler?
TEKNOLOJİHuawei Band 6 ön satışa sunuldu
iOS 14.5 yazılım güncellemesi çıktı! iOS 14.5 yazılım güncellemesi özellikleri neler?
TEKNOLOJİArtık sizi takip edemeyecekler!
Vodafone'dan iş arayanlara özel destek
TEKNOLOJİVodafone'dan iş arayanlara özel destek
Monster Notebook fiyat artışı için açıklama yaptı! Haberler
TEKNOLOJİÇip krizi zammını böyle duyurdu!
Apple ile Facebook'un veri anlaşmazlığı
TEKNOLOJİDevlerin veri savaşı
Yerli video iletişim platformu İVME simultane çeviri özelliğini sundu - Haberler
TEKNOLOJİVideo görüşmelere simultane çeviri
Samsung Galaxy eski telefonlar akıllı ev cihazlarına dönüşecek - Haberler
TEKNOLOJİEski telefonlar akıllı ev cihazı olacak
'Kripto para sektöründe regülasyon ve lisanslama şart'- Haberler
TEKNOLOJİKripto sektörü için lisanslama önerisi
Oscar ödülleri dağıtıldı, dolandırıcılar de işe koyuldu! Haberler
TEKNOLOJİBu kez tuzağı Oscar ile kurdular!