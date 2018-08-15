Cem Karaca - Klarnet Festivali
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Klarnet festivali Cem Karaca anısına düzenlenecek

Uluslararası Klarnet Festivali’nin 7.si bu yıl 8-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Serkan Çağrı’nın sanat yönetmenliğinde düzenlenecek festival bu yıl Cem Karaca anısına yapılacak. Festival öncesi İlkim Karaca, Yonca Lodi, Hakan Aysev, Aydilge, Serkan Çağrı ve Sinan Nergis basın mensuplarının karşısına çıktı. İklim Karaca, "İyi ki Cem Karaca'yı hatırladınız" diyerek mutluluğunu dile getirdi

15.08.2018 - 12:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM
7. Uluslararası Klarnet Festivali bu yıl Serkan Çağrı’nın sanat yönetmenliğinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Halkbank ana sponsorluğunda yapılacak.  Festivalin programı, Gülay Afşar’ın sunumuyla Ritz Carlton Hotel’deki Cam Salon’da yapılan basın toplantısıyla paylaşıldı. Bu yıl Cem Karaca anısına yapılacak olan ‘Ustaya Saygı’ konseri kapsamında İlkim Karaca, Yonca Lodi, Hakan Aysev, Aydilge, Serkan Çağrı ile Buika ve Despina Vandi adına Pasion Turca’nın kurucusu Sinan Nergis katılımcılar arasında yer aldı. 
 
Uluslararası Klarnet Festivali’nde her yıl en çok ilgi gören konserlerden biri olan ve dinleyicileri adeta bir zaman tünelinde yolculuğa çıkaran ‘Ustaya Saygı Konseri’ bu yıl Anadolu Rock Müziği’nin kurucusu dev çınar, unutulmaz sanatçı Cem Karaca anısına düzenlenecek. Sanatçının dillere pelesenk olmuş eserlerinin sevilen sanatçılar tarafından seslendirileceği ve Karaca’nın hayat hikayesinin de anlatıldığı mini bir belgeselin sunulacağı gece 12 Eylül’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda. Cem Karaca’nın akıllara kazınan eserlerini ise Aydilge, Bahadır Tatlıöz, Can Bonomo, Hakan Aysev, İlkim Karaca, Işın Karaca, Kolpa, Mustafa Ceceli, Özgün, Retrobüs, Serkan Çağrı, Yonca Lodi seslendirecek.
 
Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, duygularını “Elbette öncelikle çok sevgili dostum, Cem’in sağlığında onu tanıyan Serkan Çağrı’ya teşekkür ediyorum. Cem Karaca büyük bir ozan kendisinin deyimiyle Türkiyeli rock ozanı. İnsanlar doğar büyür ve gider, sanatçı ise doğar ve hiçbir zaman gitmez. Bizler olmasa da Cem Karaca şarkıları başka sanatçılar tarafından anılacak. İyi ki varsınız, iyi ki Cem Karaca’yı hatırladınız. Cem abisi Serkan’ı her zaman çok yetenekli bulurdu, yıllar onu haklı çıkardı” cümleleriyle dile getirdi.
 
 
İlkim Karaca
 
Sanat yönetmeni Serkan Çağrı “Her yıl geliştirdiğimiz, yeni yeni etkinlikleri gerçekleştirmeye çalıştığımız festivalimizin 7. yılını kutluyoruz. Müzik aracılığıyla insanlar arasında iletişim kurmayı amaçlıyoruz ve müziğin diliyle buluşuyoruz. Müziğin terapi gücünden yararlanmaya çalışıyoruz. 10 gün süren festivali kusursuzca yapmak zor olsa da her sene tatlı bir anı olarak kalıyor. Yaşadığımız ülkeye diğer ülkede yaşayan dostlarımızı davet etmek harika. Dünyanın kurtuluşu sanat ama maalesef sanatımız aradığımız noktaya varamadı. Sanatın dilini çok az kullanan ülkeler arasındayız, aslında sözlerden çok daha etkili” şeklinde konuştu.
 
 
      

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