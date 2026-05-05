        Kneecap, Fenian turnesi için İstanbul'da

        Kuzey İrlanda'lı hip-hop üçlüsü Kneecap, Fenian turnesi kapsamında 20 Temmuz'da ilk kez Türkiye'de, KüçükÇiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşacak

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 00:02
        Kuzey İrlanda’nın Belfast kentinden çıkan, cesur duruşu ve sınır tanımayan tarzıyla dikkat çeken hip-hop üçlüsü Kneecap, Fenian turnesi kapsamında Epifoni ve URU organizasyonuyla 20 Temmuz’da ilk kez Türkiye’de, KüçükÇiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

        2017 yılında DIY bir proje olarak başlayan Kneecap yolculuğu, bugün küresel bir harekete dönüşmüş durumda. BAFTA ve Sundance ödüllü biyografik filmleri, büyük festivallerdeki çarpıcı performansları, Coachella ve Glastonbury sahneleriyle dünya çapında ses getiren grup, aynı zamanda politik duruşlarıyla da uluslararası kamuoyunun odağında yer alıyor.

        “Fine Art”, “H.O.O.D”, “Get Your Brits Out” gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kneecap, sahnede yarattığı kolektif enerjiyle dinleyicileri performansın bir parçası hâline getiriyor. Dublin’deki 3Arena’da art arda iki gece kapalı gişe verdikleri konserler ve dünya turneleriyle gücünü perçinleyen grup, 2026’da Crystal Palace Park’taki dev konserleriyle kariyerlerinin zirvesine ilerliyor.

        Belfast-Derry çıkışlı üçlü; yaptıkları etkileyici şarkıları ve enerjisi yüksek sahne performanslarıyla Avrupa müzik sahnesinin en dikkat çeken alternatif projeleri arasında yer alıyor. Hip-hop kültürünü yerel kimlik, aktivizm ve güçlü bir anlatıyla harmanlayan Kneecap, yalnızca müzik üretmekle kalmıyor; aynı zamanda bir duruş inşa ediyor.

        2026 yılı Nisan ayında yayınlanacak ve grubun kariyerinde yeni bir sayfa açan yeni albümleri FENIAN, Kneecap’in bugüne kadarki en kapsamlı ve cesur işi olarak öne çıkıyor. Dan Carey (Fontaines D.C., Kae Tempest, Wet Leg) prodüktörlüğünde hazırlanan albüm; acid house, trip-hop, dubstep ve hip-hop’u özgün bir anlatıyla birleştirerek grubun yaratıcı sınırlarını yeniden tanımlıyor.

        Karanlık atmosferi ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken FENIAN; kimlik, dayanışma ve ifade özgürlüğü temalarını merkezine alıyor. Albümde öne çıkan parçalar arasında İrlanda diline adanmış Éire go Deo, etkileyici Smugglers & Scholars ve dayanışmayı anlatan Palestine (feat. Fawzi) bulunuyor.

        Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

