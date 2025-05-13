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        Haberler Spor Basketbol Knicks, Celtics karşısında seriyi 3-1'e getirdi - Basketbol Haberleri

        Knicks, Celtics karşısında seriyi 3-1'e getirdi

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, Boston Celtics'i 121-113 yenerek seriyi 3-1 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:31
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        Knicks, Celtics karşısında seriyi 3-1'e getirdi
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        NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Celtics'i ağırlayan Knicks, ikinci yarıda sergilediği skorer performansla galibiyete ulaşarak konferans finaline bir adım daha yaklaştı.

        Knicks'te Jalen Brunson 39 sayı, 12 asist, Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaunt ve Karl-Anthony Towns 23 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum'ın 42 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 4 top çalma ve Derrick White'ın 23 sayı 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

        TIMBERWOLVES SERİYİ 3-1'E GETİRDİ

        Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 117-110 yenerek seriyi 3-1'e taşıdı.

        Timberwolves'ta Julius Randle 31 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Edwards 30 sayı, 5 asistle galibiyetin mimarları oldu.

        Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede Warriors adına Jonathan Kuminga 23, Jimmy Butler ve Draymond Green 14'er sayı kaydetti.

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