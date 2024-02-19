Sakarya'da olay, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Karaosman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında Pehlivanoğlu’nun cansız bedeni otopsi merkezine gönderildi. Kötü haberi alarak bölgeye gelen kuzeni Faruk Uğur, Pehlivanoğlu’nun hiç evlenmediğini ve yalnız yaşadığını söyledi.

"HER ŞEYİN BİTTİĞİ YER Mİ"

Uğur, “Eşi yoktu yalnızdı. Ayaklarından rahatsızlığı vardı ve sürekli hastaneye götürüyorlardı eşim ve kardeşim. Hatta dün veya iki gün önce balkondan kendisiyle görüştüm rahatsızlığının hafiflediğini söylemişti.

Bilmiyoruz her şeyin bittiği yer mi oluyor bu böyle bir şey başımıza geldi. Herkes tarafından sevilen biriydi, gururlu bir insandı” dedi.