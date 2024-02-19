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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya’nın Adapazarı'nda KOAH hastası Vahdettin Pehlivanoğlu balkonda vurulmuş halde bulundu! - Sakarya, Adapazarı son dakika haberleri

        KOAH hastası balkonda vurulmuş halde bulundu!

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 69 yaşındaki KOAH hastası olan Vahdettin Pehlivanoğlu, yalnız yaşadığı evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Hayatını kaybeden Pehlivanoğlu'nun kuzeninin olay yerinde, "Her şeyin bittiği yer mi oluyor bu?" sözleri ise yürekleri dağladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:52
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        KOAH hastası balkonda vurulmuş halde bulundu!
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        Sakarya'da olay, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Karaosman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.

        HABER ALAMAYINCA 112'Yİ ARADILAR

        İHA'da yer alan habere göre, KOAH hastası olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Vahdettin Pehlivanoğlu’ndan haber alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri eve balkondan girecekleri esnada, Pehlivanoğlu’nu silahla vurulmuş halde buldu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Pehlivanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        YALNIZ YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında Pehlivanoğlu’nun cansız bedeni otopsi merkezine gönderildi. Kötü haberi alarak bölgeye gelen kuzeni Faruk Uğur, Pehlivanoğlu’nun hiç evlenmediğini ve yalnız yaşadığını söyledi.

        "HER ŞEYİN BİTTİĞİ YER Mİ"

        Uğur, “Eşi yoktu yalnızdı. Ayaklarından rahatsızlığı vardı ve sürekli hastaneye götürüyorlardı eşim ve kardeşim. Hatta dün veya iki gün önce balkondan kendisiyle görüştüm rahatsızlığının hafiflediğini söylemişti.

        Bilmiyoruz her şeyin bittiği yer mi oluyor bu böyle bir şey başımıza geldi. Herkes tarafından sevilen biriydi, gururlu bir insandı” dedi.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler

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