Müzayede evinin dolapla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Bu dolap, Kobe'nin zaferler ve zorluklar ortasındaki sığınağıydı, hikâyeli bir kariyerin iniş ve çıkışlarının tanığıydı. Her başarı ve zorluk bu duvarların arasında iz bıraktı. Onun şu anda müzayedede ortaya çıkması, Kobe'nin mirasının eşsiz bir parçasına sahip olmak için nadir bir fırsatı simgeliyor.