Kobe Bryant'ın çöpe atılmak üzere olan dolabı açık artırmaya çıkarıldı
Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers'de kullandığı dolabı, 2008'de çöpe atılmak üzereyken koruma altına alınmıştı. O dolap, açık artırmaya çıkarıldı. Dolabın 1,5 milyon dolara satılması bekleniyor
NBA'nin efsanevi oyuncusu Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers takımındaki kariyerinin büyük bölümünde kullandığı dolap açık artırmaya çıkarıldı. Ahşaptan yapılan ve sağ üst köşesinde 'Bryant' yazan dolaba 1 ila 1,5 milyon dolar arasında bir fiyat biçileceği tahmin ediliyor.
2020 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant'ın, 2003-2004 sezonundan NBA'deki son yılı olan 2015-2016 sezonuna kadar Staples Center'daki dolabı kullandığı biliniyor.
Daha önce adı açıklanmayan ABD'li bir koleksiyoncu tarafından satın alınan dolap şimdi ABD'de bir müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Dolap için 2 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek.
ÇÖPE ATILACAKTI
Müzayede evi yetkilileri, 2018'de basketbol maçlarının oynandığı Staples Center'ın yenilenmesi sırasında keşfedilen dolabın öncesinde yıllarca depoda tutulduğunu söyledi. Ayrıca dikkatli bir bakım görevlisi olmasaydı dolabın, soyunma odasında kalanlarla birlikte çöpe atılacağını da belirtildi.
Müzayede evinin dolapla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Bu dolap, Kobe'nin zaferler ve zorluklar ortasındaki sığınağıydı, hikâyeli bir kariyerin iniş ve çıkışlarının tanığıydı. Her başarı ve zorluk bu duvarların arasında iz bıraktı. Onun şu anda müzayedede ortaya çıkması, Kobe'nin mirasının eşsiz bir parçasına sahip olmak için nadir bir fırsatı simgeliyor.