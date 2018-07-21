Kobe - Shonan Bellmare düellosu

Kobe ve Shonan Bellmare, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. Kobe 25 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Shonan Bellmare 19 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Kobe, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shonan Bellmare, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 344 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kobe kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Shonan Bellmare sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Kobe önceki hafta Sagan Tosu mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Shonan Bellmare, V-Varen Nagasaki karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kobe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kobe, kendi sahasında 14 gol attı, 9 gol yedi.

Shonan Bellmare, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shonan Bellmare 9 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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