Kobe ve Gianna Bryant anısına yeni kitap

Basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant, beş yıl önce gerçekleşen helikopter kazasında hayatlarını kaybetti. 41 yaşında hayata veda eden Kobe ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın anısı, yeni projelerle yaşatılıyor.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, baba-kıza adanmış tüm duvar resimlerini içeren yeni bir kitabın 19 Ağustos'ta çıkacağını duyurdu.

Kobe ve Gianna'nın ölümlerinin ardından, kaza yerine ikisinin heykeli dikilmiş, baba-kız için Crypto.com arenasında yıldızlarla dolu büyük bir anma töreni düzenlenmişti.

26 Ocak 2020'de Kobe ve Gianna Bryant, altı yolcu ve pilotla birlikte basketbol antrenmanı için Thousand Oaks'a giderken helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili yapılan soruşturmaya göre uçağın pilotu kazadan sorumluydu. Yetkililer, pilotun bulutların içine uçtuğunu, yönünü kaybettiğini ve en sonunda düştüğünü bildirmişti.

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Kaza yerinde çekilen fotoğraflar, Vanessa Bryant'ın bir dizi dava açmasına yol açmıştı. Vanessa Bryant, izinsiz yayınlanan kaza fotoğrafları nedeniyle 2023'ün başlarında Los Angeles Belediyesi'nden yaklaşık 30 milyon dolar tazminat almıştı.

2001'de evlenen Kobe ve Vanessa Bryant çiftinin dört kızı vardı.