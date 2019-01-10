Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerimiz için önemli bir müjde olmuş, reel sektörümüzün moralini artırmıştır. Hükümetimizin bu desteği sayesinde krediye ulaşma imkanı artacak, ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir. İstihdam ve enerjiden sonra hayata geçirilen bu yeni finansman desteğiyle firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız bırakmadıklarını gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
"DESTEKLER EKONOMİDEKİ DENGELENME SÜRECİNİN DOĞRU YÖNETİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"
Açıklanan KOBİ Değer Kredisi'ni can suyu ya da nefes kredilerinin de ötesinde, doğrudan doğruya ekonominin dengelenme sürecinin yeni bir aşamaya geçmesinin işareti olarak nitelendiren Gülle, şunları kaydetti:
"Bu destekler ekonomideki dengelenme sürecinin son derece doğru yönetildiğini gösteriyor. Başta Sayın Bakanımız Berat Albayrak olmak üzere, bütün ekonomi yönetimini kutluyorum. Açıklanan destek, reel kesimin yakından takip edildiğinin göstergesi. Kredi kartlarına taksit imkanı ve esnafa verilen desteğin üstünden daha 24 saat geçmeden ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan KOBİ'lerimiz için açıklanan ekonomik destek paketi memnuniyet vericidir.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak´ın açıkladığı "KOBİ Değer Kredisi" tanıtım toplantısında konuşan Bahçıvan, destek paketinin üretim ve istihdam hayatının gücüne güç katağını belirtti ve ekledi: "Üretimi, hayatımızın ve ekonomimizin en önemli can damarı olan KOBİ´lerimizin temel sorunu olan finansman adına bugün açıklanan destek paketini, bu nedenle çok önemli ve anlamlı buluyoruz"
"KOBİ DEĞER KREDİSİ İLE KOBİ'LER DEĞERLENECEK"
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, “KOBİ Değer Kredisi” ile KOBİ’lerin değerleneceğini söyledi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 40 bin KOBİ’nin yararlanacağı toplam 20 milyar liralık yeni kredi paketine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Yüzde 1,54 faiz oranlı 6 ay geri ödemesiz KOBİ Değer Kredisinin piyasadaki likidite daralmasının hafiflemesine destek olacağını belirtti.
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