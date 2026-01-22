Habertürk
        Koç CEO'su Çakıroğlu, Davos'ta konuştu

        Koç CEO'su Çakıroğlu, Davos'ta konuştu

        Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Davos Zirvesi'nde yapay zeka destekli sanayi dönüşününü aktardı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 17:32 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:32
        Koç CEO'su Çakıroğlu, Davos'ta konuştu
        Ford Otosan Yeniköy Fabrikası, Sanayi 4.0 ve ileri dijital üretim teknolojileri ile Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yönetilen Global Lighthouse Network’e kabul edildi. Gölcük Fabrikası’nın 2019 yılında dahiliyetinin ardından Yeniköy Fabrikası’nın da WEF Global Lighthouse Network’e kabul edilmesiyle Ford Otosan, Türkiye’den bu ağa dahil edilen tek otomotiv üreticisi olma konumunu sürdürdü. Böylece, Koç Topluluğu’nun WEF tarafından örnek gösterilen üretim tesisi sayısı altıya yükseldi.

        Levent Çakıroğlu: “Sanayi 4.0 teknolojilerini operasyonel mükemmeliyete dönüştürebilen, dünyadaki sayılı kuruluşlar arasında seçilmekten gurur duyuyoruz”

        REKLAM

        Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile geçtiğimiz yıl Global Lighthouse Network’e dahil edilen Tüpraş İzmit Rafinerisi’nin ödüllerini, WEF tarafından düzenlenen Davos Zirvesi’ndeki törende Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu aldı. Çakıroğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “100. yılımızı kutlayacağımız 2026 yılında, Sanayi 4.0 teknolojilerini operasyonel mükemmeliyete dönüştürebilen, dünyadaki sayılı kuruluşlar arasında seçilmekten gurur duyuyoruz. Bir tesisimizin daha Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Lighthouse Network’e dahil edilmesini, uzun vadeli kültürel ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun ölçeklenmiş ve sürdürülebilir sonuçlar ürettiğinin göstergesi olarak değerlendiriyoruz. WEF tarafından tanınan altı üretim tesisimizi, başarısı kanıtlanmış dijital dönüşüm uygulamalarının Topluluğumuz genelindeki farklı sektörlerde yaygınlaşmasını sağlayan güçlü birer referans noktası olarak görüyoruz.”

        ‘Geleceğin fabrikası’ vizyonuyla yeniden inşa edilen Yeniköy Fabrikası’nın açılışından iki yıl sonra elde ettiği bu başarıyla Topluluğun dijital dönüşümde ulaştığı seviyeyi küresel ölçekte bir kez daha tescillediğini kaydeden Çakıroğlu, “Ford Otosan Yeniköy Fabrikamızda, yapay zekâ destekli optimizasyonla tek bir üretim hattında müşteri taleplerine göre şekillenen donanım, yazılım ve teknik özelliklerden oluşan 4.000’in üzerinde farklı araç varyasyonunu uçtan uca yönetiyoruz. Gölcük Fabrikası’nın ardından Yeniköy Fabrikası’nın da Global Lighthouse Network’e kabul edilmesiyle Ford Otosan, Türkiye’den bu prestijli ağa dahil edilen tek otomotiv üreticisi olma konumunu sürdürüyor. Ford Otosan Kocaeli tesislerinin uluslararası ortaklarımızdan Ford Motor Company bünyesinde bu ağa dahil edilen tek üretim merkezi konumunda olması da ayrı bir gurur kaynağı. Bu ödülleri, Topluluğumuz genelinde dijital teknolojilerin geliştirilmesinden hayata geçirilmesine kadar bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.

        Davos Zirvesi kapsamında düzenlenen “Düşünen Fabrikalar” adlı panelde de konuşan Levent Çakıroğlu, “Akıllı fabrikalar; üretkenlik, verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik konularında, hatta müşteri memnuniyeti ve çalışan bağlılığında değer yaratıyor. Başarılı sonuçlar üreten uygulamaları ölçeklendirerek tüm üretim tesislerimizde yaygınlaştırıyoruz” dedi.

        Koç Topluluğu’nda yapay zekâ ve dijital dönüşümün, stratejik öncelik olarak ele alındığını vurgulayan Çakıroğlu, “Üretim ve enerji alanlarında kullandığımız dijital ikiz ve yapay zekâ destekli uygulamalar, üretim hatlarının tasarımından günlük operasyonların yönetimine kadar pek çok alanda esneklik ve verimlilik sağlıyor. Dijital ikiz teknolojisi sayesinde otomotiv sektöründeki üretim tesisimizde verimlilik yüzde 70, toplam ekipman etkinliği ise yüzde 13 arttı. Petrol rafinerilerinde, bu teknolojiyi kullanarak verim, enerji ve bileşen karışımı oluşturma kararlarını entegre ettiğimizde kapasite kullanım oranını yükselttik. Tedarik zincirinde ise, uçtan uca yönetim kapsamında planlama ve finansal kararları birleştirerek tahmin doğruluğunu yüzde 95 seviyesine çıkardık. Diğer yandan operasyonel karmaşıklık arttıkça; hız, çeviklik ve karar alma süreçlerinin kalitesi daha da önem kazanıyor. Şirket içinde geliştirdiğimiz ve 40’tan fazla sahada kullandığımız Platform360 Co-Pilot’ımız, karar alma süreçlerini ve alınan aksiyonları ölçeklendirerek standartlaştırıyor” dedi.

        Çakıroğlu, akıllı fabrikalarda yeni teknolojileri hayata geçirmenin ötesinde kurumsal yönetimi, operasyonel sistemleri, yetkin insan kaynağını, kurum kültürünü ve liderliği güçlendirmenin de önem taşıdığını sözlerine ekledi.

