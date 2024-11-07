Koç Holding'den 9 ayda 48.7 milyar dolar gelir

Koç Holding, 2024 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide bazda toplam 48.7 milyar dolar gelir elde eden Koç Holding, aynı dönemde yaklaşık 2.8 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yılda gerçekleştirdiği kombine yatırımları 12.9 milyar dolara ulaştı.

2024 yılının ilk 9 ayındaki finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak dünyada jeopolitik risklerin, belirsizliklerin ve zorlukların hâkim olduğu bu dönemde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Bilançomuzu ve likiditemizi aynı disiplinle yönetmeye, piyasadaki dalgalanmalara karşı direnç sağlayan çeşitlendirilmiş ve dengeli portföyümüzle değer yaratmaya devam ettik” dedi.

REKLAM "GÜÇLÜ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ" Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu olarak uzun vadeli stratejik hedeflerini destekleyecek güçlü yatırımları hayata geçirdiklerini kaydeden Çakıroğlu, “Ülkemiz ekonomisine katkılarımızın yanı sıra küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda uluslararası arenadaki varlığımızı da güçlendiriyoruz” dedi. Koç Topluluğu şirketlerinin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımlara dikkat çeken Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Topluluğumuzun lider ev teknolojileri şirketi Beko’nun Ortadoğu ve Afrika’da stratejik bir yatırımı daha hayata geçirmesinden mutluluk duyuyoruz. Beko’nun Mısır’da 110 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği beyaz eşya fabrikasının şirketimizi bölgedeki rekabette öne çıkaracağını düşünüyoruz. Ayrıca bu fabrikayla, Türkiye ile Mısır arasında 5 yılda 15 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaşma hedefinde ülkemize destek olacağız. Diğer yandan; Beko Bangladeş’te 78 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, klima ve diğer büyük ev aletlerinin üretileceği yeni fabrikasını bu dönemde devreye aldı. Şirketimizin bu yatırımla, Güney Asya Bölgesi’nde varlığını güçlendirmesini hedefliyoruz” dedi.

Yapı Kredi’nin Almanya’da bankacılık faaliyetlerine başladığını belirten Çakıroğlu, “Yapı Kredi, Alman Bankhaus J. Faisst (‘BHF’) hisselerinin tamamını satın alma işlemini tamamladı. Böylelikle, bankamız Azerbaycan ve Hollanda’dan sonra, ülkemiz sınırlarını aşan üçüncü bağlı ortaklığı Yapı Kredi Almanya ile faaliyetlerini Avrupa Birliği içerisinde sürdürmeye devam edecek” dedi. TürkTraktör’ün çiftçileri modern teknolojilerle buluşturmak için yatırımlarını sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Çakıroğlu, “TürkTraktör, tarımsal ekipman iş alanındaki faaliyetlerini genişletmek ve büyütmek amacıyla Kayhan Ertuğrul Makina ve bağlı ortaklığı Kayhan Ertuğrul Tarım ile Terramak Tarım şirketlerini bünyesine katmak için hisse devri anlaşması imzaladı” ifadelerini kullandı.