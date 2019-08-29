Koç Holding, UniCredit ile Yapı Kredi'deki ortaklık yapısını yeniden yapılandıracağı yönündeki haberleri yalanladı. Holdign'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Basın-yayın organlarında, Şirketimiz ile Unicredit arasında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımız Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin mevcut hissedarlık yapılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğü yönünde haberler çıkmıştır.

Portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

Söz konusu haber ilk olarak yabancı basında yer almıştı.