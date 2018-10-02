Koca Koca Yalanlar 8. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümün ardından gözler 9. bölüme çevrildi. Müjgan Ahmet'i affedebilecek mi? Sude oyunlarıyla Ahmet'i yeniden kazanabilecek mi? Önümüzdeki hafta ekrana gelecek 9. bölümle ilgili ipuçlarını içeren Koca Koca Yalanlar 9. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Koca Koca Yalanlar 9. bölüm fragmanı...

KOCA KOCA YALANLAR 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Koca Koca Yalanlar 8. Bölümünde Müjgan ile Ahmet arasındaki yakınlaşmayı anlayan Sude, son noktayı koymaya hazırlanıyor!

Müjgan'a son darbeyi vurmak isteyen Sude, nişan töreni için Müjgan ile Erdem'in çalıştığı organizasyon firmasıyla nişan töreni için anlaşır. Kimliğini gizleyen Sude, Müjgan'ın nişan töreni için her detayı incelikle yapmasını sağlar. Eski kocası Ahmet'in, nişan törenini organize ettiğini bilmeyen Müjgan acı gerçekle yüzleşir. Nişan töreni sırasında Sude ile Ahmet'i karşısında gören Müjgan bu kez suskunluğunu korumaz ve nişana gelen tüm konukların önünde Ahmet ve Sude ile yüzleşir. Sude'nin böyle bir kötülük yapabileceğine inanamayan Ahmet, onu orada terk eder. Sude, Ahmet'e geri dönebilmek için her yolu denemeye hazırdır. Ahmet ise kararından oldukça emindir.

Nilay ve Canan'ın desteğini alan Müjgan, kazanan olduğunun farkındadır. Erdem ile geçirdiği vakit Ahmet'i de kıskandırmaktadır. Ahmet'in türlü bahanelerle eve geri dönmeye çalışmasına karşı Müjgan, artık ayakları üzerinde durmanın keyfini çıkarır. İş ve ev hayatını birlikte yürüten Müjgan, kendi yaptıklarına bile inanamaz bir hale gelir. Ahmet'in çabalarına karşı bir adım atmayı düşünen Müjgan, Sude'nin yine bir oyunuyla karşı karşıyadır. Sude, Ahmet'in kendisini terk etmesini kabul etmez. Onu kaybetmeyi göze alamayan Sude, Müjgan'ı alt etmek için yeni bir tuzak kurar.

KOCA KOCA YALANLAR 9. BÖÖLÜM FRAGMANI

Koca Koca Yalanlar 8. bölümün hemen ardından beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Müjgan'ın Ahmet'e yeniden aşık olmaya başladığının görüldü. Öte yandan Canan ise yeni ölümde Osman'ın aşkından emin olacak. Şahin ise baba olacağı müjdesi ile büyük sevinç yaşayacak. İşte Koca Koca Yalanlar 9. bölüm fragmanı...

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