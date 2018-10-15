Koca Koca Yalanlar 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Koca Koca Yalanlar son bölüm özeti
Koca Koca Yalanlar dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Koca Koca Yalanlar dizisinin başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Limon Film'in yaptığı Koca Koca Yalanlar dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Müjgan'ın sözlerini dinleyen Alp, gönlünü kime kaptıracak? İşte, Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı...
15.10.2018 - 12:19 | Güncelleme:
Koca Koca Yalanlar dizisi, 10. yeni bölümü ile Salı akşamı Kanal D'de izleyicileriyle buluşacak. Kanal D'de yayınlanacak olan Koca Koca Yalanlar dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...
Müjgan en büyük sınavını veriyor; kızı Ilgaz evi terk ediyor!
Ahmet'e olan duygularını yeniden fark eden Müjgan, soluğu onun evinde alır. Fakat Sude'nin kapıyı bornozlu bir şekilde açması Müjgan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Zira Müjgan, nişanı terk eden Ahmet'in Sude ile barışmayacağını düşünür. Oysa gerçek çok farklıdır. Sude'nin oyunu, Ahmet ile aralarındaki buzları eritmelerine sebep olur. Sude, kaleyi içten fethetmenin peşindedir. Ahmet'in çocuklarıyla arasını düzeltmek için organizasyon planlar. Fakat çocukların da Sude'ye karşı planları vardır ve buluşma Sude için kolay geçmeyecektir.
Ilgaz ise okuldaki müzik yarışmasına hazırlanır. İstediği kıyafet pahalı olduğu için Müjgan tarafından alınmaz. Bunu öğrenen Sude, şeytani bir planla Ilgaz'a istediği kıyafeti alır. Ilgaz'ın aklına gimreyi başaran Sude, karşısında hiç olmadığı kadar mücadeleci bir Müjgan bulur. Çocuklarının yakınında dolaşmasından rahatsız olan Müjgan, Ilgaz'a karşı giderek kontrolünü kaybeder. Bu süreci yönetemeyen Müjgan, hiç beklemediği bir olayla karşılaşır. Ilgaz evi terk eder ve Ahmet'ten sonra Ilgaz'ı da kaybeder.
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Osman Taşçı - Burcu Alptekin'in yaptığı Koca Koca Yalanlar dizisi 10. yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Koca Koca Yalanlar 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Koca Koca Yalanlar son bölüm özeti - Son Dakika Haberler/koca-koca-yalanlar-dizisinin-fragmani-yayinlandi-koca-koca-yalanlar-son-bolum-ozeti-21797772179777
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.