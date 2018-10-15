Koca Koca Yalanlar dizisi, 10. yeni bölümü ile Salı akşamı Kanal D'de izleyicileriyle buluşacak. Kanal D'de yayınlanacak olan Koca Koca Yalanlar dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Koca Koca Yalanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

KOCA KOCA YALANLAR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KOCA KOCA YALANLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Müjgan en büyük sınavını veriyor; kızı Ilgaz evi terk ediyor!

Ahmet'e olan duygularını yeniden fark eden Müjgan, soluğu onun evinde alır. Fakat Sude'nin kapıyı bornozlu bir şekilde açması Müjgan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Zira Müjgan, nişanı terk eden Ahmet'in Sude ile barışmayacağını düşünür. Oysa gerçek çok farklıdır. Sude'nin oyunu, Ahmet ile aralarındaki buzları eritmelerine sebep olur. Sude, kaleyi içten fethetmenin peşindedir. Ahmet'in çocuklarıyla arasını düzeltmek için organizasyon planlar. Fakat çocukların da Sude'ye karşı planları vardır ve buluşma Sude için kolay geçmeyecektir.

Ilgaz ise okuldaki müzik yarışmasına hazırlanır. İstediği kıyafet pahalı olduğu için Müjgan tarafından alınmaz. Bunu öğrenen Sude, şeytani bir planla Ilgaz'a istediği kıyafeti alır. Ilgaz'ın aklına gimreyi başaran Sude, karşısında hiç olmadığı kadar mücadeleci bir Müjgan bulur. Çocuklarının yakınında dolaşmasından rahatsız olan Müjgan, Ilgaz'a karşı giderek kontrolünü kaybeder. Bu süreci yönetemeyen Müjgan, hiç beklemediği bir olayla karşılaşır. Ilgaz evi terk eder ve Ahmet'ten sonra Ilgaz'ı da kaybeder.

KOCA KOCA YALANLAR OYUNCULARI

Hakan Yılmaz (Ahmet), Evrim Alasya (Müjgan), Selen Uçer (Nilgün), Pelin Öztekin (Canan), Ferdi Sancar (Şahin), Rüzgar Aksoy (Osman), Tuğçe Karabacak (Sude)

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Osman Taşçı - Burcu Alptekin'in yaptığı Koca Koca Yalanlar dizisi 10. yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

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