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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: Tesislerimiz halkın emrinde

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporu tabana yayılması ve kent kültürü haline gelmesi için tesislerin halka açık olduğunu duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:18
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        "Tesislerimiz halkın emrinde"
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sporun tabana yayılması ve bir yaşam kültürü haline gelmesini çok önemsiyoruz. Sporun her kesime doğru oranda ve eksizsiz olarak ulaşması en önemli çabamız. Bu nedenle sporun Kocaeli’nde gelişimi için tüm imkânlarımızı seferber ettik" dedi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Birlikspor Başkanı Şener Yılmaz, Diliskelesi Spor Kulüp Başkanı Sinan Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü Başkanı Erdem Karayel, Gölcük Spor Kulübü Başkanı Fikret Ormancıoğlu, Ereğlispor Kulüp Başkanı Halil İbrahim Özcan ile yönetimlerini makamında ayrı ayrı konuk etti. Gençleri sporla tanıştırmak, onların ileride daha başarılı bireyler olmasını sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, konuklarıyla şehirdeki spor projeleri üzerine de görüş alışverişi yaptı

        Büyükakın, "Sporun tabana yayılması ve bir yaşam kültürü haline gelmesini çok önemsiyoruz. Sporun her kesime doğru oranda ve eksizsiz olarak ulaşması en önemli çabamız. Bu nedenle sporun Kocaeli'de gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çok amaçlı ve modern tesislerimiz her ilçemizdeki vatandaşların kullanımına açık olarak faaliyet gösteriyor. Her yaştan vatandaşımızın faydalanabildiği spor tesislerimizde yüzmeden basketbola, okçuluktan voleybola birçok branşta spor yapılabiliyor. Bu tesislerimizin tamamı Kocaeli halkımızın hizmetinde. İmkanlarımız doğrultusunda spor tesislerimizin sayısını sürekli olarak artırmaya devam ediyoruz. Hepinizin bildiği üzere Gebze’de hizmete açtığımız Gebze Sporcu Eğitim Merkezimiz (GEBZESEM) ve İzmit'te bulunan SEKASEM Türkiye’nin en büyük sporcu eğitim merkezi unvanına sahip spor merkezlerimiz. Kentimizdeki tüm tesislerimizle Kocaeli’ni şampiyonların şehri yapmak için yolumuza devam ediyoruz. Ülke ve şehrimizin sporunun gelişmesi kulüplerimizin gelişmesiyle doğru orantılıdır. Bunun yanında spor gençlerimizin hem hayatına hem de eğitimine bambaşka ufuklar katar. Bu bilinçle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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