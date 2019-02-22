Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi 4142 Sokak'ta bir çöp konteynerinin yanında top mermisi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanlarına haber verdi.

Uzman ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından, mermi imha edilmek üzere vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaklaşık 80 santimetre uzunluğundaki top mermisinin hangi döneme ait olduğu araştırılırken, en az 50 yıllık olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Öte yandan olayın ardından başlatılan incelemede, merminin Gölcük Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yeri önünden tespit edilemeyen şahıslar tarafından alınarak sokak arasına atıldığı belirlendi. Tespitin ardından iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yeri sahibi, hakkında mühimmat bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.