Kocaeli'de 4 kız öğrenci güneş çarpmasından rahatsızlandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gündüz denize girip, güneşlenen 4 kız öğrenci, yurda döndükten sonra rahatsızlandı. Güneş çarpması sonucu rahatsızlandıkları anlaşılan öğrenciler, yurda gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Giriş: 11.06.2024 - 05:51 Güncelleme: 11.06.2024 - 05:51
Körfez ilçesine bağlı Pertevpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan 4 kız öğrenci, sabah saatlerinde denize gitti. Gün boyu denize girip, güneşlenen öğrenciler yurda döndükten bir süre sonra fenalaştı.
DHA'nın haberine göre; Güneş çarpması sonucu rahatsızlandığı öğrenilen öğrenciler, yurda çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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