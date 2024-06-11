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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de 4 kız öğrenci güneş çarpmasından rahatsızlandı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de 4 kız öğrenci güneş çarpmasından rahatsızlandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gündüz denize girip, güneşlenen 4 kız öğrenci, yurda döndükten sonra rahatsızlandı. Güneş çarpması sonucu rahatsızlandıkları anlaşılan öğrenciler, yurda gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 05:51 Güncelleme: 11.06.2024 - 05:51
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        Güneş çarpmasından rahatsızlandılar
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        Körfez ilçesine bağlı Pertevpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan 4 kız öğrenci, sabah saatlerinde denize gitti. Gün boyu denize girip, güneşlenen öğrenciler yurda döndükten bir süre sonra fenalaştı.

        DHA'nın haberine göre; Güneş çarpması sonucu rahatsızlandığı öğrenilen öğrenciler, yurda çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        #haberler
        #kocaeli
        #Körfez
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