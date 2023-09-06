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        Haberler Gündem Kocaeli'de 7´inci katından düşen genç yaşamını yitirdi

        Kocaeli'de 7´inci katından düşen genç yaşamını yitirdi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın 7´inci katından düşen 22 yaşındaki Metin Emir Gündoğdu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:12 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:12
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        7´inci kattan düşüp öldü
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        Olay, saat 17.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Metin Emir Gündoğdu, 7 katlı apartmanın en üst katından yere düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genci gören esnafların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gündoğdu, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri Gündoğdu´nun düştüğü apartman dairesinde ve çevresinde inceleme yaptı.

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        #İzmit
        #Metin Emir Gündoğdu
        #haberler
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