Kocaeli'de bir camide düzenlenen 'baby shower' partisi tepki çekti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşanan olay, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. Bir organizasyon firması, camide bebek kutlaması olan “Baby Shower” etkinliği düzenledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Cami içerisindeki süslemeli masa, balonlar ve hediyeliklerle yapılan organizasyonun görüntüleri firmanın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Camilerde dini hassasiyetlerin göz ardı edilerek ticari etkinlik yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Olayın kamuoyuna yansıması sonrası firma paylaşımını apar topar kaldırdı.

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA: "BİZDEN ONAY ALINMADI"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekerken, Kocaeli İl Müftülüğü’nden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, camilerde düzenlenecek her türlü organizasyonun müftülük iznine tabi olduğu belirtilerek, söz konusu organizasyon için Kocaeli Müftülüğü’nden herhangi bir onay alınmadığı ifade edildi. Müftülük, gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu.