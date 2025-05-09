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        Haberler Gündem Kocaeli'de bir camide düzenlenen 'baby shower' partisi tepki çekti

        Kocaeli'de bir camide düzenlenen 'baby shower' partisi tepki çekti

        Kocaeli'de bir camide 'baby shower' etkinliği düzenlenmesi sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Görüntülerde cami içerisine yerleştirilen beşik, taht ve mumlu süslemeler dikkat çekti. Camilerde dini hassasiyetlerin göz ardı edilerek ticari etkinlik yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Müftülükten açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 21:42 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:42
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        Camide 'Baby shower' partisi yapıldı
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        Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşanan olay, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. Bir organizasyon firması, camide bebek kutlaması olan “Baby Shower” etkinliği düzenledi.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

        Cami içerisindeki süslemeli masa, balonlar ve hediyeliklerle yapılan organizasyonun görüntüleri firmanın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Camilerde dini hassasiyetlerin göz ardı edilerek ticari etkinlik yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Olayın kamuoyuna yansıması sonrası firma paylaşımını apar topar kaldırdı.

        MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA: "BİZDEN ONAY ALINMADI"

        Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekerken, Kocaeli İl Müftülüğü’nden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, camilerde düzenlenecek her türlü organizasyonun müftülük iznine tabi olduğu belirtilerek, söz konusu organizasyon için Kocaeli Müftülüğü’nden herhangi bir onay alınmadığı ifade edildi. Müftülük, gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu.

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        #kocaeli
        #camide baby shower
        #haberler
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