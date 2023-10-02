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        Haberler Gündem Kocaeli'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı, 3 araç arıza yaptı

        Kocaeli'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı, 3 araç arıza yaptı

        Kocaeli'de 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağış sebebiyle tünel, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, 2 işçi servisi ve bir otomobil arıza yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 01:47 Güncelleme: 02.10.2023 - 01:47
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        Kocaeli'nde caddeler sular altında kaldı
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        Kocaeli'nin tüm ilçelerinde sağanak yağmur devam ederken birçok ilçede de su birikintileri oluştu. Gebze ve Çayırova'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

        İKİ İŞÇİ SERVİSİ ARIZA YAPTI

        Yaşanan yağış sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, tünelde içerisinde biriken yağmur suyu sebebiyle 2 işçi servisi ve bir otomobil arıza yaptı. Biriken sular ve yaşanan trafik aksaklığı sebebiyle bölgelere itfaiye, polis ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekipleri sevk edildi. Tıkanan rögar kapakları açılarak su takviyesi yapılırken, ekiplerce de trafik güvenliği sağlandı. Aracı arızalanan işçi servisi şoförü Zafer Aktaş, "Tünel suyla doluydu. Su dizimize kadar geliyordu. Aracın tamponu zarar gördü, plakalarım kayboldu" dedi.

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        EKİPLER TEYAKKUZDA

        Otomobil sürücüsü Samet Öter de suyu fark etmediğini ve aracının arıza yaptığını söyledi.

        Belediye ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda olduğunu ifade etti.

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        #kocaeli
        #haberler
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