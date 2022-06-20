Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Kocaeli'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, daha önceden düğünde tartıştığı iddia edilen iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda tabancıyla vurulan kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
0:00 / 0:00
İHA

Olay, dün sat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde tartışma yaşandı. Aralarındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Aileler arasında çıkan silahlı kavgada T.Ö. ve T.D. ile diğer aileden Gülten Şencan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Hayatını kaybeden G&uuml;lten Şencan (42)
Hayatını kaybeden Gülten Şencan (42)

YARALI KADIN, HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurban Bayramı tatili tarihi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 güne uzayacak mı ve 15 Temmuz ile birleştirilecek mi?
GÜNDEM Kurban Bayramı tatili
SON DAKİKA | HSK yaz kararnamesi yayınlandı! HSK 2022 Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi PDF görüntüle
GÜNDEM Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi!
YKS soruları ve cevapları 2022 PDF: ÖSYM üniversite sınavı YKS (TYT, YDT, AYT) soruları ve cevap anahtarı açıklandı! YDT, AYT, TYT soruları ve cevap anahtarı PDF indir (Sözel, sayısal ve eşit ağırlık soru cevapları)
GÜNDEM YKS soruları ve cevapları açıklandı!
Bu yılki TYT ve AYT soruları nasıldı? YDT - AYT soruları zor muydu kolay mıydı? 2022 YKS TYT - AYT sınavı soru yorumları! (Edebiyat, Türkçe, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Din Kültürü, Coğrafya ve İngilizce)
GÜNDEM AYT soruları nasıldı? İşte öğrencilerden ilk yorumlar
YKS (TYT - AYT - YDT) Puan Hesaplama Robotu 2022: YKS, TYT, AYT, YDT sıralama, net ve puan ve hesaplaması nasıl yapılır? YKS kaç net kaç puana denk geliyor?
GÜNDEM YKS puan hesaplama nasıl yapılır?
AYT SORULARI - CEVAPLARI 2022: YKS - AYT soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM ile üniversite sınavı AYT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüle
GÜNDEM AYT soruları ve cevapları açıklandı!
YKS gözetmen ücreti ne zaman hesaplara yatırılacak? ÖSYM 2022 YKS üniversite sınavı görevli gözetmen öğretmen ücretleri ödeme tarihi
GÜNDEM YKS gözetmen ücreti ne zaman yatırılacak?
YKS sonuçları ne zaman, Haziran'ın kaçında açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç tarihini duyurdu! Üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları o tarihte belli olacak!
GÜNDEM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS SORU YORUMLARI 2022: YKS soruları zor muydu kolay mıydı? İşte öğrencilerden Twitter YKS sınav yorumları
GÜNDEM YKS soruları nasıldı? İşte öğrencilerden yorumlar
Aydın'da balık avında çok acı ölüm
GÜNDEM Aydın'da balık avında çok acı ölüm

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.