Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

        Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

        Kocaeli'de hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 01:11 Güncelleme: 03.02.2024 - 01:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Tüpraş Köprüsü altında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serkan A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden Semih Ramazan K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

        Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Serkan A, itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

        1'İ AĞIR 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Serkan A. ile otomobil sürücüsü Semih Ramazan K. ve aynı araçta bulunan Muhammed ve Tunahan K. sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Körfez
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye ek zam Resmi Gazete'de
        Emekliye ek zam Resmi Gazete'de
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        'Apollo' hayatını kaybetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        Suriye'de İran güçlerine saldırı
        Suriye'de İran güçlerine saldırı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası