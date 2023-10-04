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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de kimyasal patlama! Özel kıyafetlerle müdahale edildi

        Kocaeli'de kimyasal patlamaya özel kıyafetli ekipler müdahale etti

        Kocaeli'de gemilerde ilaçlama yapan bir firmanın deposunda kimyasal patlama meydana geldi. Alevlere özel kıyafetlerle müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 04:25 Güncelleme: 04.10.2023 - 04:27
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        Kocaeli'de kimyasal patlama! Özel kıyafetlerle müdahale edildi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gemilerde ilaçlama yapan bir firmaya ait deponun ikinci katında alüminyum fosfit patlaması meydana geldi. Kimyasal patlama sebebiyle ekipler, yangına özel kıyafetlerle müdahale etti.

        DHA'nın haberine göre; cadde trafiğe kapatıldı, yakın apartmanlarda oturanlar kimyasal zehirlenmeye karşı evlerinden tahliye edildi. Yangının söndürülmesi ve dumanın tahliye edilmesiyle alınan tedbirler de kaldırıldı.

        EKİPLER ÖZEL KUYAFETLE MÜDAHALE ETTİ

        Olay, saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesi Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Gemilerde ilaçlama yapan bir firmanın deposunda patlama meydana geldi. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde patlamanın alüminyum fosfit patlaması olduğu ortaya çıktı. Kimyasal patlama sebebiyle ekipler, özel kıyafetler giyerek yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken sağlık ekipleri, kimyasal maddeden ve dumandan etkilenen apartman sakinlerine müdahalede bulundu.

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        POLİS EKİPLERİ ZEHİRLİ GAZ İHTİMALİNE KARŞI TEDBİR ALDI

        Polis ekipleri de zehirli gaz ihtimaline karşı vatandaşları uzaklaştırdı. Olayda yaralanan olmazken, cadde yaklaşık 3 saat boyunca şeritlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Dumanın da tahliye edilmesiyle caddede alınan tedbirler kaldırıldı.

        Kimyasal kıyafetle depoda inceleme yapan ekipler, reaksiyona girmeyen kimyasal ürünleri bertaraf etmek için İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.´ye (İZAYDAŞ) götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
        #Körfez
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