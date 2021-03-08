Oto tamirhanede yangın: Araçlar son anda kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Martı Sokak'ta bir oto tamir atölyesinden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi.
İş yerindeki trafodan kaynaklandığı belirlenen yangında bina, kısa sürede alev ve yoğun dumanla kaplandı.
İtfaiye ekipleri, alüminyum kepenklerini motorlu testereyle kesip iş yerine girerek yangına müdahalede bulundu.
OTOMOBİLLER SON ANDA ÇIKARILDI
Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. AA'nın haberine göre; iş yeri çalışanları ise onarım için servise getirilen otomobilleri binadan son anda çıkarttı.
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