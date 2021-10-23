Alt geçidi kullanmadı, hayatını kaybetti! 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre komşusuna misafirliğe giden Elmas Günay, eve dönüş yolunda 50 metre uzaklıktaki alt geçidi kullanmayıp, D-100 Karayolu üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada C.K. yönetimindeki 34 UG 8547 plakalı otomobil, Elmas Günay´a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince Günay´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; Elmas Günay'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.