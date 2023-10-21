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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kocaeli'de polisin kovaladığı lüks cipten silah çıktı: 5 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'de polisin kovaladığı lüks cipten silah çıktı: 5 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'de polisin dur ihtarına uymayan lüks ciple Derince'den İzmit'e kadar kovalamaca yaşandı. Polisin durdurduğu cipten 2 ruhsatsız silah çıktı. 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 09:10 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:10
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        Polis kovaladı! Cipten silah çıktı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polisin kovalamacası neticesinde durdurulan cipte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

        Olay, saat 04.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Karabaş Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Elinden bilgiye göre, ihbar üzerine ekipler lüks cipin peşine düştü.

        Derince'den İzmit'e kadar devam eden kovalamacada polis ekiplerinin aracın önünü kesmesi neticesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan sürücü dahil 5 kişi ise gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

        Polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.

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