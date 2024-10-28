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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de sünnet düğünü kabusa döndü: 60'tan fazla davetli hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        Sünnet düğünü kabusa döndü: 60'tan fazla davetli hastanelik oldu

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen bir sünnet düğününde ikram edilen tavuk-pilav 60 davetliyi hastanelik etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:09
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        Sünnet düğünü kabusa döndü
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yenimahalle Menderes Caddesi'nde bir dernekte öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

        Tavuklu pilav yiyen bazı davetliler evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler yaşamaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

        60'tan fazla kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurduğu öğrenildi.

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        #kocaeli
        #tavuklu pilav
        #sünnet düğünü
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