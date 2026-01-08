Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Giriş: 08.01.2026 - 20:21 Güncelleme: 08.01.2026 - 20:21
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde çalışma yürüttü.

        Ekiplerce, düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Aramalarda 151 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan O.C, Y.K, Y.S, M.Ü. ve M.A.B. tutuklandı.

        Şüphelilerden 4'ü ise haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        Şiddetli fırtına İstanbul'u olumsuz etkiliyor

        İstanbulda aralıklarla süren yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Gönül Sokakta bir binanın çatısındaki yalıtım malzemesi rüzgarın etkisiyle koparak yere düştü

