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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Alevler büyüyünce balkondan atladı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Komşusuna yardıma gitti! Alevler yükselince...

        Kocaeli'nde, 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangını söndürmek için eve giren komşunun, alevler büyüyünce balkondan atladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Yangının yaşandığı ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:24
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        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Sokak'taki 5 katlı binanın 1’inci katında, Ozan Uzman'ın yaşadığı dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        KOMŞUSU ALEVLERİ SÖNDÜRMEYE GELDİ

        DHA'daki habere göre mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ozan Uzman'ın evinin karşı binasında yaşayan ve ismi öğrenilemeyen komşusu, alevleri söndürmek için daireye girdi.

        BİRİNCİ KATTAN ATLADI

        Alevlerin büyümesi üzerine Ozan Uzman evden çıkarken, komşusu ise 1'inci kattaki dairenin balkonundan atladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        "HER ŞEYİMİZ KÜL OLDU"

        Ozan Uzman'ın babası Sevinç Uzman, "Evde tek oğlum vardı o da uyuyordu. Uyuduğu için yangının nasıl çıktığını bilmiyor. Bize telefon şarjından kaynaklandığını söylüyor ama yangın çıkınca uyuduğu için hiçbir şey fark etmedi. Fark etmeyince de her tarafı duman kapladı. Dumanın isine ve kokusuna uyandı koltuğun yarısı yanmak üzereymiş. O da panikle birkaç kova su atmış ama söndürememiş, attıkça parlamış.

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        "OĞLUM DEPRESYONA GİRDİ"

        Baktı ki söndürülecek gibi değil bu sefer dışarı çıktı. İtfaiyeyi bekledik, itfaiye gelince zaten içeride olanlar oldu. Her şeyimiz kül oldu. Şu anda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çocukların eşyaları ve kıyafetleri yandı. Oğlum depresyona girdi, hiç doğru düzgün de konuşamıyor. Belediyelerimiz ve valimizden yardım bekliyoruz zor durumdayız" dedi.

        ATLAYAN KOMŞUMUZUN DURUMU İYİ"

        Karşı binadaki komşusunun yangını söndürmek için daireye girdiğini söyleyen Sevinç Uzman, "O da bizim mahalle komşumuz, genç bir çocuk. Yangını görünce söndürmek için balkona çıkıyor. ‘Yok mu kova su atalım’ diyor. Kovayla da olacak bir iş değildi, zaten alevler büyümüştü. Ona da bir zarar gelmesin diye aşağıya indirdik, atlayan çocuk oydu. Çocukta herhangi bir problem de yoktu" ifadelerini kullandı.

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