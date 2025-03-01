Karı koca çiftin durumu kritik!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 70 yaşındaki Şaban ve 68 yaşındaki Emine K., hastaneye kaldırıldı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nde olay, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 510 Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi.
KOMŞULARI KAPIYI ÇALDI AÇAN OLMADI
DHA'daki habere göre Şaban K. (70) ile Emine K.'nin (68) yaşadığı eve giden komşuları, çiftin kapıyı açmaması üzerine durumu çocuklarına söyledi.
ANNE VE BABASI HAREKETSİZ YATIYORDU
Oğulları eve girip anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri değerlendirilen çift, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.