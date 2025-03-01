Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Karı koca çiftin durumu kritik | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Karı koca çiftin durumu kritik!

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 70 yaşındaki Şaban ve 68 yaşındaki Emine K., hastaneye kaldırıldı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karı koca çiftin durumu kritik!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde olay, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 510 Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

        KOMŞULARI KAPIYI ÇALDI AÇAN OLMADI

        DHA'daki habere göre Şaban K. (70) ile Emine K.'nin (68) yaşadığı eve giden komşuları, çiftin kapıyı açmaması üzerine durumu çocuklarına söyledi.

        ANNE VE BABASI HAREKETSİZ YATIYORDU

        Oğulları eve girip anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri değerlendirilen çift, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Uzaya biletleri hazır
        Uzaya biletleri hazır
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası