Kocaeli'nde olay, 2023 yılında Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamürsel ilçesinde sevgi evinde kalan 14 yaşındaki B.N.M., Instagram üzerinden tanıştığı 21 yaşındaki S.A. ile konuşmaya başladı.

KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR

İHA'daki habere göre yurttan kaçan B.N.M. ile buluşan S.A., kızı patronunun villasına götürerek cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun durumu annesine anlatmasıyla olay polise intikal etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUTUKSUZ SANIK DURUŞMAYA GELMEDİ

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı" suçundan açılan davanın ilk celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Salonda mağdur avukatı hazır bulundu, tutuksuz sanık S.A. ise duruşmaya katılmadı.

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MAĞDUR ÇOCUK OLAYI ANLATTI

Mağdur çocuk ise Kastamonu'dan AGO sistemi ile pedagog eşliğinde duruşmaya katıldı. B.N.M., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, "Şu an 15 yaşındayım. Velayetim babamda ancak şu anda annemin yanında yaşıyorum. Bundan önce sevgi evlerinde kalıyordum. Karamürsel'de sevgi evinde kalırken Instagram üzerinden sanık S.A. ile tanıştık, flört etmeye başladık. 2-3 hafta boyunca konuştuk, sonra buluşmaya karar verdik. Beni evine çağırdı. Evde kız kardeşleri de vardı. Daha sonra evden anahtar alıp beni villaya götürdü.

"İKİ KEZ CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"

Sanık bana 17 yaşında olduğunu söylemişti. Ben o zaman 14 yaşındaydım ve yaşımı ona doğru söyledim. Orada bana 2 kez cinsel istismarda bulundu. Ben yapmasını istemedim, ittim. Ne olacağını bilmeden bir şeye kalkıştım, çok pişmanım. Sabah olunca evden ayrıldım ve bir daha onunla buluşmadım. Sanık yurtta kaldığımı ve yurttan kaçtığımı biliyordu. Başımdan geçenleri sadece annem ve üvey babam ile paylaştım. Daha sonra şikayetçi olduk. Sanık yüzünden psikolojim bozuldu. Onun yüzünden dışarı çıkamıyorum, şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi. Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, mağdurun 18 yaşında olduğunu bildiğini, kendi rızasıyla birliktelik yaşadığın söylediği öğrenildi.