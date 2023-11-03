Çöp kamyonu sürücüsü, tabancayla 2 bacağından vuruldu

KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü Soner K., silahlı saldırı sonucu 2 bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Başiskele Belediyesi´ne ait 41 BB 328 plakalı çöp kamyonunu kullanan sürücü Soner K., henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından araçtan indirildi. Soner K.'yı tabancayla 2 bacağından vuran saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Soner K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, çöp kamyonu etrafında 5 adet boş mermi kovanı buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.