Çöp kamyonu sürücüsü, tabancayla 2 bacağından vuruldu
KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü Soner K., silahlı saldırı sonucu 2 bacağından tabancayla vurularak yaralandı.
KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü Soner K., silahlı saldırı sonucu 2 bacağından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Başiskele Belediyesi´ne ait 41 BB 328 plakalı çöp kamyonunu kullanan sürücü Soner K., henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından araçtan indirildi. Soner K.'yı tabancayla 2 bacağından vuran saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Soner K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, çöp kamyonu etrafında 5 adet boş mermi kovanı buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
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