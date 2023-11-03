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        Çöp kamyonu sürücüsü, tabancayla 2 bacağından vuruldu

        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü Soner K., silahlı saldırı sonucu 2 bacağından tabancayla vurularak yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:46 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:50
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        Çöp kamyonu sürücüsü, tabancayla 2 bacağından vuruldu
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        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü Soner K., silahlı saldırı sonucu 2 bacağından tabancayla vurularak yaralandı. 

        Olay, akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Başiskele Belediyesi´ne ait 41 BB 328 plakalı çöp kamyonunu kullanan sürücü Soner K., henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından araçtan indirildi. Soner K.'yı tabancayla 2 bacağından vuran saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Soner K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, çöp kamyonu etrafında 5 adet boş mermi kovanı buldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. 

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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