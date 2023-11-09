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        Sahile vurmuş cansız bedeni bulundu

        KOCAELİ´ninDerince ilçesinde temizlik yapan belediye işçileri, Yasin K.´nin (23) kıyıya vurmuş cansız bedenini buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:40
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        Sahile vurmuş cansız bedeni bulundu
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        KOCAELİ´ninDerince ilçesinde temizlik yapan belediye işçileri, Yasin K.´nin (23) kıyıya vurmuş cansız bedenini buldu.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Derince ilçesi 60 Evler Sahili mevkisinde meydana geldi. Sahilde temizlik yapan belediyeye bağlı temizlik işçileri, suda hareketsiz duran kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan kişinin, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlendi. Yapılan kontrolde ölen kişinin Yasin K. olduğu belirlendi.

        Herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığı öğrenilen Yasin K.´nin cansız bedeni, incelemelerin ardından morga götürüldü. Yasin K.´nin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle belli olacak.

        Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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