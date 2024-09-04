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        Kaldırımda yürürken taksiden açılan ateşle bacağından vuruldu

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Ferdi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 23:32 Güncelleme: 04.09.2024 - 23:35
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        Kaldırımda yürürken taksiden açılan ateşle bacağından vuruldu
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde Ferdi E. (24), kaldırımda yürürken taksiden tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeye yakın bir akaryakıt istasyonundan geldiği değerlendirilen ve plakası öğrenilemeyen taksiden, kaldırımda yürüyen Ferdi E.’ye tabancayla 4 el ateş edildi. Ferdi E. bacağına isabet eden mermiyle yaralanırken, saldırgan ise taksiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferdi E., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, açılan ateşin taksideki yolcudan mı yoksa sürücü tarafından mı açıldığını tespit etmek ve kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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