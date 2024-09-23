Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ters yöne geçerek karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:48 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ters yöne geçerek karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki 41 ARG 495 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ters yöne geçti. Araç, karşı yönden gelen Ahmet Berkay Y. idaresindeki 41 AGT 397 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de drift yapan sürücüye 37 bin 315 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de drift yapan sürücüye 37 bin 315 lira ceza kesildi
        KOCAELİ - Arızalanan TIR'ın çekicisi dorseden ayrılarak denize düştü
        KOCAELİ - Arızalanan TIR'ın çekicisi dorseden ayrılarak denize düştü
        Darıca'da 13. Geleneksel Cirit Şöleni düzenlendi
        Darıca'da 13. Geleneksel Cirit Şöleni düzenlendi
        Arızalanan TIR'ın çekicisi dorseden ayrılarak denize düştü
        Arızalanan TIR'ın çekicisi dorseden ayrılarak denize düştü
        Kocaeli'de freni boşalan tırın denize düşmesi güvenlik kamerasında
        Kocaeli'de freni boşalan tırın denize düşmesi güvenlik kamerasında
        Akademisyenler aldıkları eğitimle yapay zekayı teknoloji ve sağlıkta daha e...
        Akademisyenler aldıkları eğitimle yapay zekayı teknoloji ve sağlıkta daha e...